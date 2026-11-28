Шведский Saab получил заказ на поставку Киеву РЛС Giraffe на $493 миллиона

Киев заказал у шведского Saab радиолокаторы Giraffe 1X на $493 млн Шведский Saab получил заказ на поставку Киеву РЛС Giraffe на $493 миллиона

Москва28 ноя Вести.Шведский оборонный концерн Saab заключил контракт с министерством обороны Украины на производство и отгрузку радиолокационных комплексов (РЛС) Giraffe 1X для нужд ВСУ. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

В пресс-релизе предприятия указывается, что общая стоимость подписанного заказа достигает 450 миллионов евро (493 миллиона долларов).

Согласно графику производителя, передача первых партий оборудования заказчику намечена на 2027 год.

Giraffe 1X относится к радарам ближнего радиуса действия. Комплексы применяются для мониторинга воздушного пространства, обнаружения беспилотников и предупреждения о ракетных либо артобстрелах.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил о планах поставить Украине 32 истребителя Gripen. Речь идет о 16 новых самолетах, которые Киев должен приобрести, и 16 более старых машинах, которые планируется передать безвозмездно.