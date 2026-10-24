Москва24 окт Вести.Украинская авиация не сможет подлетать близко к линии боевого соприкосновения (ЛБС) из-за российских систем ПВО, поэтому если Киев получит истребители Gripen, техника будет использоваться вдали от фронта. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил разработчик систем РЭБ Игорь Потапов.

Эксперт отметил, что самолеты, полученные Киевом, будут применяться вдали от ЛБС для того, чтобы противодействовать российским БПЛА.

С учетом нашего огневого контроля и поражения на ЛБС авиация Украины не может подлетать близко к линии. Естественно, все заявления по поводу того, что самолеты будут работать исключительно в военных целях, находясь на линии боевого соприкосновения, были некоторые заявления, что украинская авиация скоро начнет летать вблизи Москвы, – это абсолютно невозможно, потому что с учетом нашего ПВО и качества нашего ПВО, ни один самолет в принципе не пересечет границу Российской Федерации. Это будет использоваться где-то в Киевской области для того, чтобы пытаться перехватить наши "Герани" заявил Потапов

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время Украина получит истребители Gripen от Швеции.