Москва9 нояВести.Заявления об испытаниях Украиной систем для перехвата российской баллистической ракеты "Орешник" за пределами атмосферы являются блефом, поскольку Киев не располагает необходимыми технологиями. Такое мнение в беседе с MK.RU высказал заслуженный военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов.
Ранее британская газета The Guardian сообщила, что Украина якобы разрабатывает противоракетные системы для перехвата целей в космосе и уже провела три испытания. Одной из задач проекта издание назвало противодействие российскому "Орешнику".
По словам Попова, Украина могла попытаться приспособить для этих целей зенитные ракетные комплексы С-300 и С-200, в частности оснастить ракеты шрапнельными боевыми частями. Однако гарантировать поражение баллистической цели такие средства не могут из-за высокой скорости ее движения.
Эксперт отметил, что "Орешник" может иметь от шести до 12 разделяющихся боевых блоков, а для их перехвата необходимы высокоскоростные ракеты. При этом, по его оценке, ни Украина, ни другие государства пока не располагают готовыми системами заатмосферного перехвата.
Попов также связал публикации о разработке украинского перехватчика с предстоящими переговорами в Абу-Даби. По его мнению, таким образом европейские страны пытаются поддержать Киев на фоне опасений по поводу возможностей российского оружия.
Европе надо поддержать себя и Украину. Те же поляки серьезно заерзали, когда было сказано, что "Орешник" может к ним прилететь. Немецкие ракеты "Таурус" тоже недаром так и не дошли до Украины. Немцы сразу и правильно поняли наш намек.отметил Владимир Попов
Говоря о перспективах производства "Орешника", военный эксперт заявил, что Россия может использовать уже имеющиеся подвижные пусковые установки.
У нас есть возможность использовать для "Орешника" уже готовые подвижные пусковые установки, которые ранее стояли у нас на конвейере. А это значит, что ракет "Орешник" действительно станет много, потому что не придется тратить время и ресурсы на изготовление подвижных пусковых комплексов, их испытания, доводку и прочеесчитает военный летчик
Ранее в МИД Белоруссии назвали российский "Орешник" сдерживающим фактором для Запада.