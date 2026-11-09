Заявления Украины об испытаниях перехватчика "Орешника" являются блефом Военный летчик Попов: у Украины нет технологий для перехвата "Орешника"

Москва9 ноя Вести.Заявления об испытаниях Украиной систем для перехвата российской баллистической ракеты "Орешник" за пределами атмосферы являются блефом, поскольку Киев не располагает необходимыми технологиями. Такое мнение в беседе с MK.RU высказал заслуженный военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов.

Ранее британская газета The Guardian сообщила, что Украина якобы разрабатывает противоракетные системы для перехвата целей в космосе и уже провела три испытания. Одной из задач проекта издание назвало противодействие российскому "Орешнику".

По словам Попова, Украина могла попытаться приспособить для этих целей зенитные ракетные комплексы С-300 и С-200, в частности оснастить ракеты шрапнельными боевыми частями. Однако гарантировать поражение баллистической цели такие средства не могут из-за высокой скорости ее движения.

Эксперт отметил, что "Орешник" может иметь от шести до 12 разделяющихся боевых блоков, а для их перехвата необходимы высокоскоростные ракеты. При этом, по его оценке, ни Украина, ни другие государства пока не располагают готовыми системами заатмосферного перехвата.

Попов также связал публикации о разработке украинского перехватчика с предстоящими переговорами в Абу-Даби. По его мнению, таким образом европейские страны пытаются поддержать Киев на фоне опасений по поводу возможностей российского оружия.

Европе надо поддержать себя и Украину. Те же поляки серьезно заерзали, когда было сказано, что "Орешник" может к ним прилететь. Немецкие ракеты "Таурус" тоже недаром так и не дошли до Украины. Немцы сразу и правильно поняли наш намек. отметил Владимир Попов

Говоря о перспективах производства "Орешника", военный эксперт заявил, что Россия может использовать уже имеющиеся подвижные пусковые установки.

У нас есть возможность использовать для "Орешника" уже готовые подвижные пусковые установки, которые ранее стояли у нас на конвейере. А это значит, что ракет "Орешник" действительно станет много, потому что не придется тратить время и ресурсы на изготовление подвижных пусковых комплексов, их испытания, доводку и прочее считает военный летчик

Ранее в МИД Белоруссии назвали российский "Орешник" сдерживающим фактором для Запада.