Москва12 ноя Вести.Европейские политики приложили все усилия для того, чтобы свести свои геополитические и политические действия на уровень "обезжиренного кефира". Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

Однако он отметил, что решение вопроса безопасности Европы без самой Европы будет невозможно.

Вопрос безопасности может быть рассмотрен. Я не уверен, что он может быть решен… Потому что я, например, считаю, что вот эти публичные заявления европейцев, в том числе связанные… С отказом обсуждать то, что предложила Россия в декабре двадцать первого года, они же о чем говорили? О том, что нас это не интересует, мы вообще вопрос безопасности в Европе обеспечиваем за счет структур НАТО, и нас, в общем-то, позиция России не беспокоит. Я считаю, это абсолютно неприемлемый подход. Точно так же я считаю, что да, вопрос безопасности Европы вряд ли можно будет решить без Европы. Но просто вопрос, как это Европа будет влиять и какова будет ее роль — это уже я думаю, они сделали очень много для того, чтобы на самом деле свою роль, как политическую, так и геополитическую, ну, свести… к уровню обезжиренного кефира заявил политик

Ранее Килинкаров назвал решение России и США о включении в повестку вопроса о европейской безопасности на переговорах в Абу-Даби прорывным. Политик отметил, такое решение показало, что мир не украиноцентричен.