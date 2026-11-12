Политик о решении США и РФ в Абу-Даби: прорывным был акцент на евробезопасности Килинкаров рассказал о прорывном решении США и России на переговорах в Абу-Даби

Москва12 ноя Вести.Прорывным решением на переговорах в Абу-Даби стало соглашение США и России о включении в повестку вопроса о европейской безопасности. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

Политик отметил, такое решение показало, что мир не украиноцентричен.

И тут вдруг такие прорывные решения… Прорывным я считаю решение или позицию американской и российской стороны включить в повестку дня не вопрос Украины как таковой, а вопрос европейской безопасности. А Украина как часть или элемент этой самой безопасности... То есть фактически она не является основным предметом споров. Будут там жаркие споры и Кушнер (Джаред Кушнер специальный посланник США по вопросам мира – прим. ред.) говорил о том, что мы по многим позициям не договорились, это абсолютно нормальная история. Но самое главное, что мир не украиноцентричен, как нам пытаются все это преподнести, и все должно крутиться исключительно вокруг вопроса выразил свое мнение он

Ранее Килинкаров заявил, что реакция украинских политиков на переговоры в Абу-Даби была крайне негативной. И то, что они состоялись вопреки противодействию Европы – большой плюс.