Москва12 ноя Вести.Реакция украинских политиков на переговоры в Абу-Даби была крайне негативной. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

Он отметил, что переговоры, по его мнению, были необходимы и то, что они состоялись вопреки противодействию Европы – большой плюс.

Теперь по поводу переговоров… Я, во-первых, считаю, что очень правильное было решение в отношении того, что эти переговоры необходимы. И первый день этих переговоров, собственно говоря, решил их судьбу... Во-первых, сам факт того, что они состоялись — это плюс, хотя противодействие со стороны Европы было колоссальное. Второе, схема или подход к реализации мирных договоренностей и повестка дня изменена целиком и полностью. Она, вот абсолютно противоречит тому, что продвигала Европа и Зеленский. Европейцы остались за дверями переговорного процесса. Это уже состоявшийся факт. Какова реакция на все это на Украине? Ну, просто я даже не буду судить по реакции самого Зеленского, она ярко отображается в его интервью и публичных высказываниях в отношении переговорного процесса. Я буду судить по тем, условно говоря, пропагандистам офиса президента, которые так или иначе вынуждены реагировать на все то, что они видели в Абу-Даби. Реакция у них крайне негативная прокомментировал Килинкаров

Ранее Килинкаров сравнил Зеленского с героем фильма "Один дома". Дополнительно он отметил, что "хамство главы киевского режима переходит абсолютно все границы".