Килинкаров: Зеленский застолбил за собой тему по территориям Килинкаров: Зеленский придерживает для себя обсуждение вопроса о территориях

Москва11 ноя Вести.Территориальный вопрос украинская делегация в Абу-Даби не могла бы обсуждать предметно, поскольку данную тему глава киевского режима Владимир Зеленский придерживает для себя. Об этом ИС "Вести" заявил бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

По его словам, у украинской делегации в ОАЭ даже не было директив поднимать вопрос о территориях.

Зеленский эту тему застолбил за собой. Поэтому могу предположить, что у делегации, которая была направлена в Абу-Даби, в директивах нет полномочий обсуждать или принимать решение в отношении территориального вопроса заявил он

Килинкаров отметил, что темой по территориям Зеленский намеревается организовать новую встречу уже на уровне глав государств.

Зеленский эту тему держит на постоянном контроле, потому что хочет реализовать свою идею нового формата встреч. Я имею в виду трехсторонние встречи на высшем уровне лидеров, где он допускает возможность решения этого территориального вопроса. Мне кажется, мы по-разному относимся к этим вопросам. Для американцев, наверное, допустимо, когда они говорят о территориальном вопросе, а для нас - нет, потому что за территориальным вопросом стоят люди заявил он

В Абу-Даби 11 ноября завершился второй день трехсторонней встречи по украинскому вопросу с участием представителей РФ, Украины и США. В рамках обсуждений, заявил Мединский, была принята договоренность о новом масштабном обмене пленными.