Москва12 ноя Вести.В текущем политическом монете глава киевского режима представляется как герой фильма "Один дома". Такое мнение высказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

Он отметил, что хамство Зеленского переходит уже вся границы.

Мне представляется Зеленский в текущем политическом моменте как герой этого культового фильма, помните "Один дома"? Когда он заблудился в пятизвездочном отеле, идет по холлу и встречает Дональда Трампа, который хочет указать ему путь. Но если бы я был автором такого фильма с участием Зеленского, я бы его назвал "Один, но не все дома" … Я много интервью разных читал Зеленского ... хамство, которое он выдает сегодня ... просто ... переходит всякие границы. Он в адрес Трампа говорит: "Моя работа не заключается в том, чтобы делать Трампа счастливым". Ну, я не знаю, уже больше хамства было до этого или нет. Но то, что мальчик хамит, ну хорошо. Посмотрим, чем это хамство закончится