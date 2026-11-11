Присутствие Гринкевича в Абу-Даби может изменить взаимоотношения РФ и Запада Политолог Сосновский: Гринкевич может изменить ситуацию на фронте Россия - Запад

Москва11 ноя Вести.Присутствие главкома объединенными ВС НАТО в Европе Алексуса Гринкевича на переговорах в Абу-Даби может повлиять на ситуацию на фронте Россия - Запад. Такое мнение выразил политолог Александр Сосновский в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По словам политолога, приглашение Гринкевича за стол переговоров было тонким дипломатическим ходом, который во многом определяет положение дел.

Самый главный вопрос - это вопрос взаимоотношения с НАТО и европейской структурой безопасности. Главный вопрос: где будет находиться НАТО? Или мы находимся на пороге начала новой архитектуры военного здания? А может быть, это действительно будет совершенно другая роль, построенная скорее на дипломатических контактах. Все это очень коррелирует с появлением Гринкевича. Мне кажется, это маленький черный лебеденок может очень серьезно изменить всю ситуацию на фронте, я имею в виду фронт Россия - Запад считает Александр Сосновский

По мнению Владимира Соловьёва, присутствие Алексуса Гринкевича на переговорах - это пощечина европейцам и демонстрация того, кто формирует реальные политические процессы.

В Абу-Даби 10-11 ноября проходят трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта. Они, как считают эксперты, направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности. Украинское урегулирование будет лишь одним из пунктов масштабной дискуссии.