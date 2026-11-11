"Пощечина Европе": Соловьёв объяснил роль Гринкевича на переговорах в Абу-Даби Соловьёв: присутствие Гринкевича на переговорах в Абу-Даби - пощечина европейцам

Москва11 ноя Вести.Присутствие главкома объединенными ВС НАТО в Европе, американского генерала Алексуса Гринкевича на переговорах в Абу-Даби - пощечина европейцам и демонстрация того, кто формирует реальные политические процессы. Такое мнение выразил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

Соловьёв подчеркнул, что невозможно говорить о послевоенном устройстве Европы без обсуждения военных вопросов.

Если мы говорим о будущем устройстве Европы, то у кого есть реальная военная сила там? Ее представляет Гринкевич… Это реальная политика, где Европе говорят: "Мы не ваших министров обороны зовем и не вашего представителя по обороне в Евросоюзе. Мы приглашаем американского генерала, командующего реальными войсками, находящимися на территории Европы, чтобы обсуждать именно военные вопросы… Для европейцев наличие Гринкевича - это пощечина считает он

Ранее сообщалось, что у всех американских представителей, которые участвуют в переговорах в Абу-Даби, славянские корни. По словам Евгения Попова, спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и главком объединенными ВС НАТО в Европе Алексус Гринкевич имеют белорусские корни.