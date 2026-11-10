Журналист: все американские переговорщики в Абу-Даби имеют славянские корни Журналист Попов: у троих представителей США в Абу-Даби белорусские корни

Москва10 ноя Вести.У всех американских представителей, которые участвуют в переговорах в Абу-Даби, белорусские корни. Об этом рассказал автор ИС "Вести" Евгений Попов.

По его словам, спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и главком объединенными ВС НАТО в Европе Алексус Гринкевич имеют славянские корни.

У Уиткоффа бабушка Роуз родилась в Гродно и уехала в Соединенные Штаты в 1905 году. У Кушнера бабушка Рая бежала из гетто в Новогрудке во время Второй мировой войны заявил журналист

По его словам, бабушка Кушнера вступила в партизанский отряд и после войны эмигрировала в Соединенные Штаты.

Гринкевич — тот самый генерал, который присоединился к переговорам. Его прадед Илья уехал из Минска в Нью-Йорк еще в 1899 году добавил журналист

Едва ли в дипломатии бывают такие совпадения; славянские корни, подвел итог Евгений Попов.

И в этом смысле, отметил он, есть определенная ментальная близость к тому переговорному процессу, который происходит сейчас.