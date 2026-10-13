Москва13 окт Вести.Европа обладает невысоким мобилизационным резервом — до 500 тысяч человек. Такую цифру озвучил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в интервью "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Делая из России "врага", Европа пытается повысить в том числе свой мобилизационный ресурс, считает он.

Когда они делают из России врага, они таким образом пробуют поднять свою мобилизационную готовность. Почему? Потому что сегодня, и я это тоже знаю не по слухам, у них мобилизационная готовность пока очень невысокая. Сегодня против России вся Европа может собрать порядка 250-500 тысяч человек. А если брать в рамках конфликта, даже в рамках года, того, что происходит сегодня на территории Украины, — это обескровливание Европы фактически в течение одного-полутора лет. Они тоже это понимают. И понимают, что без того, чтобы туда, там на какую-то территорию не зашел солдат, эта война не будет выиграна