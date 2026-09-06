Кириенко и Бочаров оценили ход строительства музея СВО в Волгограде Сергей Кириенко и Андрей Бочаров посетили Мамаев курган

Москва6 сен Вести.Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетили Мамаев курган, где оценили ход строительства музея СВО. Об этом сообщает администрация региона.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетили Мамаев курган. Они возложили цветы к Вечному огню и могиле Маршала Советского Союза Василия Чуйкова отметила пресс-служба администрации региона в мессенджере МАХ

Также Сергей Кириенко и Андрей Бочаров осмотрели площадку строительства комплекса, посвященного подвигу защитников Отечества — участников специальной военной операции. Как уточняется, в создании мемориала приняли участие более 100 тысяч жителей региона.

Первый в стране мемориальный комплекс бойцам СВО откроется до конца 2026 года. Композиция будет состоять из двух блоков, между которыми художники оставят извилистый ход, символизирующий сложность пути к победе. Памятник новому поколению защитников Родины выполняется из прочного материала, который применялся при возведении архитектурного ансамбля на главной высоте России – Мамаевом кургане.