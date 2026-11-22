Москва22 ноя Вести.Украинский конфликт приближается к развязке, что означает конец для главы киевского режима Владимира Зеленского. Варианты того, в какой стране могут предложить Зеленскому политическое убежище, оценил Дмитрий Киселёв, сообщает ИС "Вести".

Зеленскому не стоит рассчитывать на гостеприимство Франции и Германии. В обоих странах жители недовольны политикой своих правительств, из-за чего там проходят народные протесты, отметил телеведущий.

[Эммануэлю] Макрону-то небезопасно [во Франции], что уж говорить о его украинском друге. И вряд ли Зеленскому стоит рассчитывать на гостеприимство тех, кто придет на смену Макрону уже весной… Или Зеленского возьмет под крыло [канцлер Германии] Фридрих Мерц? Тоже вряд ли. Многомиллиардная помощь Украине и безграмотная экономическая политика вывели на протесты даже терпеливых и дисциплинированных немцев объяснил Киселёв

Также он отметил, что киевский режим нанес смертельную обиду Польше, когда открыто начал героизировать представителей "Организации украинских националистов" (запрещена в РФ как экстремистская) и перезахоронил останки ее лидера Андрея Мельника на территории Украины.

Из перспективных вариантов бегства для Зеленского остаются Канада, США и Аргентина, подчеркнул Киселёв.

Отличный вариант – Канада. После Второй мировой войны там нашли приют тысячи бандеровцев… Всегда в запасе остается "крысиная тропа", что протоптали военные преступники вермахта. В Аргентине у власти как раз большой друг Зеленского – [президент] Хавьер Милей… Американские "ястребы", демократы приняли был Зеленского с распростертыми объятиями. Он для них – икона борьбы с русской угрозой рассказал телеведущий

Есть у главы киевского режима и еще один, экзотический, вариант, добавил Киселёв. В ЮАР Зеленский приобрел 51% акций компании Northam Platinum, которая занимается добычей платины, доходы от которой могут стать неплохой финансовой подушкой.