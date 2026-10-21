Китай займет второе место в выработке энергии после ввода блока "Тяньвань" Лихачев: запуск блока №7 "Тяньвань" позволит КНР занять 2 место по мощности АЭС

Москва21 окт Вести.Ввод в эксплуатацию седьмого энергоблока Тяньваньской АЭС позволит Китаю занять второе место в мире по совокупной установленной мощности атомных электростанций, опередив Францию. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев по итогам 31-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

По словам Лихачева, запуск блока также укрепит позиции КНР по фактической выработке атомной электроэнергии, где страна уже занимает второе место в мире.

Ввод в эксплуатацию энергоблока №7 [Тяньваньской АЭС] позволяет атомной энергетике КНР не просто закрепиться на втором месте по фактической выработке атомной электроэнергии в мире, но и отобрать "серебро" по совокупной установленной мощности АЭС у Франции отметил глава госкорпорации

Он также добавил, что в ближайшие годы отрыв Китая только увеличится. По его словам, в следующие несколько лет в эксплуатацию планируется ввести еще два энергоблока российской разработки на АЭС "Сюйдапу".