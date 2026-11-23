Москва23 ноя Вести.Автомобильный завод Audi в китайском Чанчуне, в который было вложено более 2,5 млрд евро, стал финансовой катастрофой. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, предприятие в настоящее время загружено всего два-три дня в месяц. Изначально завод был рассчитан на выпуск 150 тыс. автомобилей в год — моделей Q6 Etron и A6 Etron, однако спрос оказался существенно ниже ожиданий.

В результате в текущем году с конвейера сойдут порядка 10 тыс. машин, что составляет менее 10% от имеющихся мощностей.

Убыток предприятия, которое в Audi уже назвали "заводом-призраком", только за этот год составит около 500 млн евро, а с момента запуска производства — несколько миллиардов евро.