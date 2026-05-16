Клуб НХЛ "Вегас" оштрафовали за нарушение правил общения со СМИ Клуб НХЛ "Вегас Голден Найтс" оштрафовали за нарушение правил общения со СМИ

Москва16 мая Вести.Национальная хоккейная лига (НХЛ) лишила клуб Vegas Golden Knights права выбора во втором раунде драфта 2026 года за нарушение правил общения со СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе лиги.

После шестого матча четвертьфинала плей-офф против Anaheim Ducks главный тренер "Вегаса" Джон Торторелла отказался разговаривать с прессой, а клуб закрыл раздевалку для журналистов.

В результате вопиющих нарушений правил освещения Кубка Стэнли 2026 года после шестого матча второго раунда против "Анахайма" "Вегас" лишится выбора во втором раунде драфта НХЛ 2026 года отмечается на сайте НХЛ

В заявлении НХЛ говорится, что "Вегас" и раньше получал предупреждения о соблюдении правил работы со СМИ.

Самого Тортореллу оштрафовали на 100 тыс. долларов. В "Голден Найтс" сообщили, что им известно о наложенном НХЛ наказании, но комментариев они давать не будут.

В ночь на 15 мая спортсмены "Вегаса" разгромили "Анахайм" со счетом 5:1, чем вывели клуб в финал Западной конференции. В матче российский хоккеист Павел Дорофеев оформил второй дубль подряд.