Москва16 маяВести.Национальная хоккейная лига (НХЛ) лишила клуб Vegas Golden Knights права выбора во втором раунде драфта 2026 года за нарушение правил общения со СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе лиги.
После шестого матча четвертьфинала плей-офф против Anaheim Ducks главный тренер "Вегаса" Джон Торторелла отказался разговаривать с прессой, а клуб закрыл раздевалку для журналистов.
В результате вопиющих нарушений правил освещения Кубка Стэнли 2026 года после шестого матча второго раунда против "Анахайма" "Вегас" лишится выбора во втором раунде драфта НХЛ 2026 годаотмечается на сайте НХЛ
В заявлении НХЛ говорится, что "Вегас" и раньше получал предупреждения о соблюдении правил работы со СМИ.
Самого Тортореллу оштрафовали на 100 тыс. долларов. В "Голден Найтс" сообщили, что им известно о наложенном НХЛ наказании, но комментариев они давать не будут.
В ночь на 15 мая спортсмены "Вегаса" разгромили "Анахайм" со счетом 5:1, чем вывели клуб в финал Западной конференции. В матче российский хоккеист Павел Дорофеев оформил второй дубль подряд.