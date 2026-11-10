ЦТАК: КНДР начнет в 2027 году оснащать ВМС новыми скоростными торпедами

КНДР начнет оснащать ВМС новыми скоростными торпедами ЦТАК: КНДР начнет в 2027 году оснащать ВМС новыми скоростными торпедами

Москва10 ноя Вести.Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) начнет с 2027 года оснащать свои Военно-морские силы (ВМС) новыми высокоскоростными торпедами, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Новая торпедная система начнет поступать в ВМС с начала 2027 года отмечает ЦТАК

Испытательный пуск новой торпеды состоялся 9 ноября в Японском море.

Сотрудники Академии оборонных наук, Главного ракетного управления и Управления исследований торпедного вооружения проверили боевую эффективность новой системы, разработанной совместно оборонными научно-исследовательскими учреждениями КНДР.

Испытания провели в рамках плановой работы по совершенствованию технологий производства вооружений.

ЦТАК не раскрывает технические характеристики торпеды и результаты испытательного пуска.

Между тем 5 ноября КНДР провела испытания новейшего комплекса ПВО.