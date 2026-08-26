Москва26 авг Вести.Владимир Зеленский назначил боевиков бригады "Азов" (признана террористической в РФ) Дениса Прокопенко и Андрея Билецкого (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) командовать группировками Вооруженных сил Украины в Донбассе ради политического пиара. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в колонке для издания KP.RU.

Журналист отметил, что Билецкий не сможет победить на новом посту без резервов, превосходства в воздухе и логистике. Все, что он может, - лишь попытаться удержать имеющиеся позиции ценой личного состава вверенных ему подразделений.

Читать назначение стоит не как военное решение, а как политическое… Рискну предположить: Киев готовится не к обороне ради обороны, а к затяжной информационной войне за удержание Славянска и Краматорска любой ценой — ради переговорной позиции и западных траншей написал Коц

Ранее Владимир Зеленский присвоил Андрею Билецкому звание Героя Украины. Соответствующий указ глава киевского режима подписал 24 августа.

До этого в подчинение "Азова" перевели личный состав 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков ВСУ.