Москва18 авг Вести.В Харькове представители ВСУ и местные чиновники, как утверждается, приезжали к родителям командира 3-го армейского корпуса ВСУ Андрея Билецкого (внесен в России в перечень экстремистов и террористов) с букетами с траурными лентами. Об этом сообщил Telegram-канал "Северный ветер".

Отмечается, что последний раз Билецкий появлялся на публичном мероприятии три дня назад. После этого его фамилия, как утверждает канал, упоминалась только в СМИ и заявлениях активистов фонда Сороса, которые начали синхронно представлять его в героическом образе.

По данным канала, соседи родителей главаря "Азова" (организация признана террористической и запрещена в РФ) рассказали, что возле их дома в течение пяти часов было выставлено оцепление.

К Алене Анатольевне (мать) приезжали десятки местных чиновников, а также представителей ВСУ с букетами в траурных лентах. Отец Билецкого также встречал гостей. Подробности выясняются говорится в публикации

Ранее сообщалось, что бойцы штурмового подразделения ВСУ "Скала", перешедшие в подчинение корпуса "Азов", действуют на территории Донецкой Народной Республики.