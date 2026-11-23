Командир спецназа украинской полиции умер от инфаркта при виде российского дрона

Командир украинского спецназа умер при виде российского беспилотника Командир спецназа украинской полиции умер от инфаркта при виде российского дрона

Москва23 ноя Вести.Командир подразделения спецназа украинской полиции умер от инфаркта, увидев в небе российский беспилотник. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

Инцидент произошел в районе Краматорска Донецкой Народной Республики (ДНР). Скончавшимся оказался командир взвода роты батальона ТОР (тактико-оперативного реагирования) полиции специального назначения капитан Денис Рыжик. На момент смерти офицеру было 33 года.

Капитана хватил инфаркт при виде российского FPV-дрона говорится в сообщении

Ранее "Северный ветер" сообщал о ликвидации пятерых членов командного состава Вооруженных сил Украины, среди которых был идейный боевик-неонацист с позывным Викинг, командовавший взводом роты специального назначения "Ландскнехт" батальона "Реванш" ГУР МОУ.