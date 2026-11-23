Москва23 нояВести.Командир подразделения спецназа украинской полиции умер от инфаркта, увидев в небе российский беспилотник. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".
Инцидент произошел в районе Краматорска Донецкой Народной Республики (ДНР). Скончавшимся оказался командир взвода роты батальона ТОР (тактико-оперативного реагирования) полиции специального назначения капитан Денис Рыжик. На момент смерти офицеру было 33 года.
Капитана хватил инфаркт при виде российского FPV-дронаговорится в сообщении
Ранее "Северный ветер" сообщал о ликвидации пятерых членов командного состава Вооруженных сил Украины, среди которых был идейный боевик-неонацист с позывным Викинг, командовавший взводом роты специального назначения "Ландскнехт" батальона "Реванш" ГУР МОУ.