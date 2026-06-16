Командир ВСУ сообщил, что им не запрещено сбивать дроны над жилыми домами

Командир ВСУ: запрета сбивать дроны над жилыми объектами нет Командир ВСУ сообщил, что им не запрещено сбивать дроны над жилыми домами

Москва16 июн Вести.Командир батальона перехватчиков 9-й бригады Сил беспилотных систем ВСУ Рустам Мустафаев рассказал об отсутствии запретов сбивать дроны над жилыми домами, сообщают украинские СМИ.

По его словам, за падение обломков для военных ответственность не предусмотрена.

Никаких юридических запретов сбивать дроны над жилыми объектами нет, потому что военное положение. За эти последствия военные никакой ответственности нести не будут сказал он

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, за прошедшую ночь над регионами России дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 172 беспилотника ВСУ.