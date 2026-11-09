Глава Тюмени раскритиковал коммунальщиков за работу во время снегопада

Коммунальщики не смогли вовремя очистить мост в Тюмени после снегопада Глава Тюмени раскритиковал коммунальщиков за работу во время снегопада

Москва9 ноя Вести.Мэр Тюмени Максим Афанасьев раскритиковал работу коммунальных служб, не сумевших оперативно обеспечить движение на Никольском мосту после снегопада.

Как написал глава города в MAX, транспорт не смог двигаться по привычному маршруту и образовался затор.

Я крайне недоволен ситуацией, которая сложилась на Никольском мосту … Подрядные организации сработали недостаточно оперативно: они не смогли вовремя устранить последствия стихии и предотвратить инциденты говорится в заявлении градоначальника

Максим Афанасьев подчеркнул, что техника была привлечена только после того, как он лично выехал на место и провел оперативный штаб.

Движение было восстановлено, дорогу расчистили и обработали противогололедными материалами.

Глава Тюмени отметил, что днем запланировано проведение заседания оперативного штаба по уборке города.