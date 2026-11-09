Москва9 нояВести.Мэр Тюмени Максим Афанасьев раскритиковал работу коммунальных служб, не сумевших оперативно обеспечить движение на Никольском мосту после снегопада.
Как написал глава города в MAX, транспорт не смог двигаться по привычному маршруту и образовался затор.
Я крайне недоволен ситуацией, которая сложилась на Никольском мосту … Подрядные организации сработали недостаточно оперативно: они не смогли вовремя устранить последствия стихии и предотвратить инцидентыговорится в заявлении градоначальника
Максим Афанасьев подчеркнул, что техника была привлечена только после того, как он лично выехал на место и провел оперативный штаб.
Движение было восстановлено, дорогу расчистили и обработали противогололедными материалами.
Глава Тюмени отметил, что днем запланировано проведение заседания оперативного штаба по уборке города.