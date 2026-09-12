Москва12 сенВести.Мэр Тюмени Максим Афанасьев рассказал о работах по ликвидации последствий крупного пожара, потушенного поздно ночью в городе.
Работаем на территории, где произошел пожар, и помогаем привести ее в порядок. Подрядная организация занимается вывозом мусора - это необходимо, чтобы очистить пространство и создать условия для дальнейших работуточнил глава города в MAX
Параллельно оказывается помощь пострадавшим. Специалисты помогают людям в восстановлении документов. Ситуация под контролем, заявил Афанасьев.
11 сентября в Тюмени загорелись семь жилых домов на площади 700 квадратных метров. Пожар произошел на 4 километре Салаирского тракта. Пострадавших нет.