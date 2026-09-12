На месте крупного пожара в Тюмени ведутся работы по уборке территории

Максим Афанасьев рассказал о работах на месте потушенного в Тюмени пожара На месте крупного пожара в Тюмени ведутся работы по уборке территории

Москва12 сен Вести.Мэр Тюмени Максим Афанасьев рассказал о работах по ликвидации последствий крупного пожара, потушенного поздно ночью в городе.

Работаем на территории, где произошел пожар, и помогаем привести ее в порядок. Подрядная организация занимается вывозом мусора - это необходимо, чтобы очистить пространство и создать условия для дальнейших работ уточнил глава города в MAX

Параллельно оказывается помощь пострадавшим. Специалисты помогают людям в восстановлении документов. Ситуация под контролем, заявил Афанасьев.

11 сентября в Тюмени загорелись семь жилых домов на площади 700 квадратных метров. Пожар произошел на 4 километре Салаирского тракта. Пострадавших нет.