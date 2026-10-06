Москва6 окт Вести.Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "А4 Трейд", принадлежащую блогеру Владу Бумаге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы, с которыми ознакомилось агентство. Отмечается, что с соответствующем заявлением обращался индивидуальный предприниматель Александр Руденко.

Речь идет о задолженности перед заявителем, превышающей 7,4 миллиона рублей, она включена в реестр требований кредиторов. В компании открыто конкурсное производство.

Долг перед Руденко возник у компании Бумаги по договору поставки 2023 года. Предприниматель поставил в адрес "А4 Трейда" товар на сумму около 637 тысяч долларов, а покупатель оплатил его не полностью. Этот же суд в феврале взыскал с должника более 30 тысяч долларов долга и около 54 тысяч долларов неустойки говорится в сообщении СМИ

Влад Бумага или Влад А44 – белорусский видеоблогер, популярный преимущественно среди детей и подростков. Также он является обладателем собственного бизнеса.

В 2025-м у Бумаги была обнаружена налоговая задолженность на сумму более двух миллионов рублей. Позже стало известно, что операции по счетам его компаний приостановлены.