Москва12 июлВести.Рыбопромышленная компания в Мурманской области достигла полного импортозамещения в обеспечении мальком и кормовой базой, которые раньше поставлялись из Норвегии, сообщил ИС "Вести" заместитель гендиректора по производственной деятельности ООО "Русский Лосось" Иван Осин.
Экипаж траулера за семь дней в море привез рекордные 120 тонн рыбы при том, что хорошим результатом можно считать и 40 тонн.
Мы прошли путь импортозамещения. Раньше мы все работали именно в Мурманской области с Норвегией. Сейчас мы смогли заместить и малька, и кормовую базу, перешли полностью на российского производителя и считаем, что в качестве мы не потеряли совершенно ничегорассказал Осин
12 июля — День рыбака. Мурманск нередко называют рыболовной столицей севера.