Компания из Мурманской области заместила импорт малька и кормов из Норвегии Промышленники в Мурманской области импортозаместили малька и корм из Норвегии

Москва12 июл Вести.Рыбопромышленная компания в Мурманской области достигла полного импортозамещения в обеспечении мальком и кормовой базой, которые раньше поставлялись из Норвегии, сообщил ИС "Вести" заместитель гендиректора по производственной деятельности ООО "Русский Лосось" Иван Осин.

Экипаж траулера за семь дней в море привез рекордные 120 тонн рыбы при том, что хорошим результатом можно считать и 40 тонн.

Мы прошли путь импортозамещения. Раньше мы все работали именно в Мурманской области с Норвегией. Сейчас мы смогли заместить и малька, и кормовую базу, перешли полностью на российского производителя и считаем, что в качестве мы не потеряли совершенно ничего рассказал Осин

12 июля — День рыбака. Мурманск нередко называют рыболовной столицей севера.