Москва27 маяВести.Компания мэрии Москвы "Мосситистрой" выставила на торги земельный участок на улице Антонова-Овсеенко возле делового центра "Москва-Сити", сообщило издание "Ведомости" со ссылкой на данные "Росэлторга".
На участке площадью 0,9 га возможно построить высотный комплекс площадью 303,3 тыс. кв. м, на 137,2 303,3 тыс. кв. м из которых можно разместить жилые помещения, еще на 166 тыс. кв. м - коммерческие площади.
Отмечается, что комплекс войдет в проект "Сити-2".
По данным "Росэлторга", "Мосситистрой" рассчитывает выручить за участок в "Сити-2" не менее 12,2 млрд рублейнаписали в издании
Аукцион пройдет 7 июля 2026 года.