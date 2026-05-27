"Мосситистрой" продает участок площадью 0,9 га под небоскреб у "Москва-Сити"

Москва27 мая Вести.Компания мэрии Москвы "Мосситистрой" выставила на торги земельный участок на улице Антонова-Овсеенко возле делового центра "Москва-Сити", сообщило издание "Ведомости" со ссылкой на данные "Росэлторга".

На участке площадью 0,9 га возможно построить высотный комплекс площадью 303,3 тыс. кв. м, на 137,2 303,3 тыс. кв. м из которых можно разместить жилые помещения, еще на 166 тыс. кв. м - коммерческие площади.

Отмечается, что комплекс войдет в проект "Сити-2".

По данным "Росэлторга", "Мосситистрой" рассчитывает выручить за участок в "Сити-2" не менее 12,2 млрд рублей написали в издании

Аукцион пройдет 7 июля 2026 года.