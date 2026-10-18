Константинов заявил, что Крым всегда был российским

Константинов: Крым всегда был связан с Россией Константинов заявил, что Крым всегда был российским

Москва18 окт Вести.До 1954 года Крым всегда был исключительно российским, хотя и примыкал по суше к территории Украинской ССР (УССР). Об этом в интервью RT рассказал председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

К УССР много чего примыкало по суше. И украинские деятели в различные периоды много на что претендовали. Но в реальности даже Украинская Народная Республика учреждалась без Крыма. Крым до 1954 года всегда был связан именно с Россией сказал он

По словам Константинова , если собрать все "хотелки" украинских деятелей, по площади набралась бы еще одна Украина, но это не имеет значения.

Нахождение Крыма в составе Российской Федерации никого не удивляло. Удивило бы, если бы было не так заключил он

Глава Госсовета Крыма также назвал саму Украину "довольно диковинным новообразованием".