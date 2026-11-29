Константинов: Украина не перестанет вредить РФ даже после поражения в конфликте

Константинов: Украина – это гнилое болото, которое будут использовать во вред РФ Константинов: Украина не перестанет вредить РФ даже после поражения в конфликте

Москва29 ноя Вести.Украина в своем нынешнем состоянии не перестанет вредить России даже после ее поражения в конфликте. Противники РФ будут использовать Киев в своих интересах, а потому единственный способ решить проблему – полностью "нейтрализовать это образование".

Такое мнение в разговоре с ТАСС выразил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Кто-то определяет будущее Украины красивыми словами "Дикое поле", но я считаю, что это – гнилое болото, совершенно неопределенное и токсичное, которое будут использовать все, кому не лень, чтобы вредить России. Если мы полностью не нейтрализуем это образование, оттуда каждый раз будут пытаться нам нагадить сказал Константинов

Он отметил, что путем к урегулированию украинского конфликта является только диалог РФ и США. Константинов добавил, что взаимодействие Москвы и Вашингтона налаживается в последнее время, однако даже этот формат не прекратит существование Украины как "вредоносной территории".

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Украина превращается в "универсального наемника" и потому становится опасной для всех стран мира.