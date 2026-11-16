Москва16 нояВести.Политика украинских властей является антигосударственной и наносит ущерб в первую очередь населению самой страны. Об этом NEWS.ru заявил первый заместитель председателя Госсовета Республики Крым Сергей Цеков.
По словам депутата, проводимый Киевом политический курс представляет угрозу для дальнейшего существования страны.
[Киевский] режим – антигосударственный. Самый большой вред он наносит украинскому народусказал он
Цеков также охарактеризовал Украину как географическое, а не государственное образование.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об ударе украинских боевиков по Крымскому мосту. По его словам, после произошедшего движение по транспортному переходу было ограничено ориентировочно до середины дня.