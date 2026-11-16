Депутат Цеков заявил, что политика украинских властей ведет к разрушению страны

В Госсовете Крыма обвинили Киев в нанесении ущерба украинскому народу Депутат Цеков заявил, что политика украинских властей ведет к разрушению страны

Москва16 ноя Вести.Политика украинских властей является антигосударственной и наносит ущерб в первую очередь населению самой страны. Об этом NEWS.ru заявил первый заместитель председателя Госсовета Республики Крым Сергей Цеков.

По словам депутата, проводимый Киевом политический курс представляет угрозу для дальнейшего существования страны.

[Киевский] режим – антигосударственный. Самый большой вред он наносит украинскому народу сказал он

Цеков также охарактеризовал Украину как географическое, а не государственное образование.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об ударе украинских боевиков по Крымскому мосту. По его словам, после произошедшего движение по транспортному переходу было ограничено ориентировочно до середины дня.