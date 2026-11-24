Константинов: Запад использует Украину в противостоянии с Россией и не жалеет ее

"Спалить под ноль": спикер парламента Крыма о позиции Запада по Украине Константинов: Запад использует Украину в противостоянии с Россией и не жалеет ее

Москва24 ноя Вести.Политические элиты стран Запада видят в Украине средство борьбы с Россией и готовы допустить ее полное уничтожение. Такое мнение в интервью ТАСС высказал председатель Госсовета (парламента) Крыма Владимир Константинов.

Он предположил, что в перспективе, по мере развития конфликта, Украину могут спалить "под ноль", поскольку Западу ее не жаль.

Весь западный мир — это основные акторы украинского конфликта, который давно уже стал цивилизационной войной. Думаю, что Украину они готовы в этом конфликте спалить "под ноль" сказал Константинов

Политик при этом выразил уверенность, что даже если Украина будет полностью разрушена, западные элиты не прекратят борьбу против России.

Европе нужна война. У всей этой публики, сбившейся в европейскую партию войны, два мотива: это сохранение своего политического бытия и нажива добавил Константинов

19 ноября газета The Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с участниками "коалиции желающих", которые до этого провели встречу в Берлине, выступил за переговоры с Россией.

Издание Politico со ссылкой на четырех европейских чиновников добавило, что в ходе этой беседы с лидерами "коалиции желающих" американский лидер отметил: миллиарды долларов лучше вкладывать в экономики собственных стран, а не тратить на поддержку Киева.