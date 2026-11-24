Константинов заявил о риске распада Евросоюза после завершения конфликта ТАСС: Константинов раскрыл будущее ЕС после завершения конфликта на Украине

Москва24 ноя Вести.После завершения конфликта на Украине Евросоюзу будет трудно оправдать свое существование.

Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

В случае завершения украинского конфликта существование самого Евросоюза будет поставлено под вопрос. А это бюрократия. И обратите внимание, европейская бюрократия вовсю стимулирует русофобию и добивается этого от всех государств - членов ЕС сказал Константинов

Он также подчеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский для Брюсселя - просто "инструмент".

Им нужен Зеленский, который является произведением их бюрократического искусства, для которого война - среда обитания и источник воровских доходов отметил он

Ранее Константинов упоминал, что политические элиты стран Запада видят в Украине средство борьбы с Россией и "готовы допустить ее полное уничтожение". Он также предположил, что по мере развития конфликта Украину могут спалить "под ноль", поскольку Западу ее не жаль.