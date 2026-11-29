Москва29 ноя Вести.Киевский режим не считает себя частью Украины, а потому - не пытается ее сохранить. Об этом в разговоре с ТАСС заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Если человек заботится о сохранении своей страны, о будущем своего народа, то никогда таким образом делать не будет. Он никогда не будет строить стратегию, которая предполагает и ответные действия, и реакцию, и последствия. Так что это режим кратковременный, не предполагающий сохранение населения страны, ее экономики сказал он

Мирошник считает, что нынешние власти Украины пытаются "приписать себя к мировым элитам, которые могут жить где-то далеко за пределами страны". А сама Украина, по его мнению, для них "уже просто ресурс, который можно использовать для нанесения ущерба соседней России".

Ранее Родион Мирошник объяснил, зачем Киев провоцирует Москву на новые удары.