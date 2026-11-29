В МИД России объяснили, зачем Киев провоцирует Москву на новые удары ТАСС: Мирошник заявил о провокациях Киева для получения оружия от Запада

Москва29 ноя Вести.Украина провоцирует Россию на увеличение интенсивности ударов, а после - просит у Запада еще больше вооружения и очень возмущается, когда получает отказ.

Об этом в разговоре с ТАСС заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

На заявления отдельных стран они задаются вопросом: "Подождите, мы же нанялись вас типа защищать, мы же подписали этот "договор", да? ... вы должны нас обеспечить всем, и неважно, что мы лезли в любые авантюры, максимально провоцировали Россию на увеличение интенсивности [атак] пояснил он

По его словам, Киев сначала сам нагнетает ситуацию, а потом делает вид, что не ожидал ответа от Москвы.

Ведь если вы посмотрите на тенденцию, Украина все время начинает какие-то периоды эскалации, эскалирует ситуацию … Когда вы (киевский режим - прим. ред.) начали активно блокировать города или разносить энергоподстанции, вы тоже считали, что на это никто никак не отреагирует военным образом? сказал посол

Ранее Мирошник рассказал, что более 130 сотрудников медучреждений и медицинского персонала, а также минимум 115 автомобилей скорой помощи пострадали в результате атак украинских боевиков в России с начала года.