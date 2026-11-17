Москва17 ноя Вести.На Украине властям абсолютно безразличны судьбы жителей, а к самим украинцам там и вовсе относятся как к расходному материалу. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Как они относятся к своим людям? Они, бандеровцы, уходя с этой территории, делают все для того, чтобы там осталась выжженная земля и никто не выжил. Вот если вы отказались идти туда... Уходить в сторону Украины...Причем люди говорят: "мы не знаем куда. Мы не знаем, что там с нами будет. Нас ничего там не ждет, нам нечего там делать"... Но если они решили оставаться здесь, то они (украинская сторона - прим.ред.) предпринимают все усилия для того, чтобы эти люди просто были убиты, просто не выжили, просто были завалены в подвале, просто задохнулись от дронов, которые запускали либо с этой зажигательной боевой частью, либо с отравляющей боевой частью. То есть десятки и сотни рассказов. пояснил Мирошник

Как же относится эта страна к своим людям? То есть, с одной стороны, они относятся к ним как к расходному материалу, загоняя их в окопы... А с другой стороны, таких же гражданских... Там они не могут позволить себе их просто выпустить. Они хотят, чтобы эта земля, которая освобождается нашими войсками, навсегда осталась пустой, чтобы она была выжжена, безлюдна и никогда там никого не было. Вот эта главная идеология, которую преследует Зеленский, его "камарилья", которые предпринимают вот эти усилия для того, чтобы уничтожить своих же людей резюмировал он

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали почти 380 пассажирских автобусов в РФ с начала года. При ударах погиб 81 человек, свыше 500 – травмированы.