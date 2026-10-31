Москва31 октВести.Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов назвал псевдоисторической версией и "побрехеньками" слова главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Украина появилась раньше России. Свое мнение по этому поводу Константинов выразил в комментарии РИА Новости.
Зеленский до этого называл Украину наследницей Киевской Руси. При этом глава киевского режима отождествил Украину с Киевской Русью, добавив, что страна существовала, когда России "еще и в помине не было".
Для обозначения таких псевдоисторических версий есть подходящее украинское словечко: "побрехеньки" (вранье. — Прим. ред.). Но такие побрехеньки втюхиваются несчастному населению бывшей Украины уже не одну сотню летсказал Константинов
Риторика киевского режима, как добавил председатель Государственного совета Крыма, пропитана расизмом и воинствующей ксенофобией.
Зеленский бы еще о глобусе Украины рассказалдобавил глава парламента
В сентябре сообщалось, что создатели учебника истории для украинских школ утверждают, что в конце Х века население Киевской Руси говорило на "древнеукраинском" языке. При этом отсутствие материальных свидетельств существования древнеукраинского языка авторы пособия объясняют тем, что он бытовал только в устной форме. Этот учебник, как отмечалось, прошел экспертизу Министерства образования и науки Украины.