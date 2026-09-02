На Украине заявили, что в Киевской Руси говорили на "древнеукраинском"

Украинские историки "перевели" Киевскую Русь на древнеукраинский На Украине заявили, что в Киевской Руси говорили на "древнеукраинском"

Москва2 сен Вести.Создатели учебника истории для украинских школ утверждают, что в конце Х века население Киевской Руси говорило на "древнеукраинском" языке.

На сайте Института модернизации содержания образования размещен учебник истории для седьмых классов, прошедший экспертизу Министерства образования и науки Украины. Согласно тексту пособия, "русы и руски говорили на древнеукраинском языке".

Украинские историки используют термины "русы" и "руски" для обозначения мужского и женского населения Киевской Руси, а само государство в учебнике именуют "Русь-Украина". Отсутствие материальных свидетельств существования древнеукраинского языка авторы пособия объясняют тем, что он бытовал только в устной форме.

Старославянским с элементами древнеукраинского языка делали записи на берестяных грамотах утверждают авторы учебника

Ранее Российское военно-историческое общество анонсировало выход в РФ учебника по истории Украины. Его научный директор Михаил Мягков пообещал, что это будет "правдивый учебник", в котором осветят вопросы единства древнерусского народа, историю возникновения понятия "украинизм", ответственных за его появление, а также объяснят, почему сегодня некоторые неонацисты утверждают, что мы друг другу чужие.