РВИО: учебник по истории Украины готовится к выпуску в России РВИО: в РФ готовится к выпуску учебник по истории Украины

Москва26 авг Вести.Российское военно-историческое общество (РВИО) анонсировало издание в России учебника по истории Украины. Об этом сообщил научный директор РВИО Михаил Мягков в среду на пресс-конференции в Москве.

Можно приоткрыть небольшой такой секрет - сейчас готовится и учебник, именно учебник по истории Украины. Не на Украине, а в РФ. Я не буду раскрывать все детали, но там будет история с древнейших времен сказал он

По словам Мягкова, "это будет правдивый учебник".

В том числе, который будет освещать основные моменты, касающиеся единства древнерусского народа; почему так получилось, что возник такой термин, как "украинизм"; кто виноват в этом, кто его запускал, и почему некоторые сегодня неонацисты, говорят то, что мы незнакомцы пояснил один из руководителей РВИО

Мягков отметил, что отдельный вопрос - "как донести правду до школьников на той территории, которая находится сегодня еще под контролем киевского режима".

При этом он не стал раскрывать деталей, так как работа над этим учебником продолжается.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что Украина готовила детей к войне с Россией, в том числе через переписывание учебников по истории.