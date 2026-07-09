В учебниках по истории изменили формулировки об Иване Грозном, холопах и Украине РБК: в учебниках истории изменили пункты об Иване Грозном, холопах и Украине

Москва9 июл Вести.В единых учебниках по истории России для 7-8 классов изменился ряд формулировок, в том числе касающихся Украины. Об этом пишет издание РБК, изучившее содержание новых книг.

В единых учебниках по истории России для 7–8-х классов убрали формулировки о государевых холопах, уточнили цели продвижения в Поволжье и добровольность объединения России и Украины говорится в сообщении

Некоторые правки внесены в текст, описывающий период правления Ивана IV Грозного. В частности, в издании учебника за седьмой класс ранее говорилось, что духовные и нравственные устои, надломленные в царствование Ивана Грозного, оказались неспособны удержать сословия и сословные группы от междоусобной войны. Теперь эту формулировку полностью убрали, заменив на следующую: "Нараставшее недовольство сословий привело к расколу общества. Страна оказалась на пороге гражданской войны".

В обновленной версии учебника также говорится, что на Переяславской раде "решался вопрос о добровольном воссоединении земель Малороссии и Войска Запорожского с Россией", в то время как раньше указывалось, что там решали вопрос "о воссоединении земель Войска Запорожского с Россией".

Ранее сообщалось, что с 2028 года в российских школах введут обязательный устный экзамен по истории для девятиклассников.