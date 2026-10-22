Зеленский: Украина была тогда, когда России даже близко не существовало

Зеленский заявил, что Украина появилась раньше России Зеленский: Украина была тогда, когда России даже близко не существовало

Москва22 окт Вести.Украина якобы появилась раньше России. С таким утверждением выступил глава киевского режима Владимир Зеленский в подкасте The Diary of a CEO (Дневник генерального директора - прим. ред.).

Зеленский углубился в историю вопроса и пришел к парадоксальным выводам.

Украина - наследница Киевской Руси, великого государства, которое было хорошо известно в Европе и обладало развитой цивилизацией, своим искусством, своими традициями и так далее. России тогда даже близко не существовало. Она появилась, когда Украина уже была отметил он

В том же интервью Зеленский допустил, что конфликт на Украине не дошел бы до вооруженной борьбы, если бы президентом США в 2020 году остался Дональд Трамп.