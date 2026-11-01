Москва1 ноя Вести.Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет назвал главу киевского режима Владимира Зеленского необразованным и невежественным человеком, а его рассуждения о происхождении России – уморительными. Слова Шеремета передает РИА Новости.

Зеленский – это пример необразованного и невежественного человека, прорвавшегося к власти. Его уморительные умозаключения ставят здравомыслящих людей в тупик, вызывая громкий нервический смех. Не удивлюсь, если для него что Киевская Русь, что Хазарский каганат – все едино сказал Шеремет

Так он прокомментировал заявление Зеленского о том, что Украина является наследницей Киевской Руси. Глава киевского режима также отождествил современную Украину с Киевской Русью и утверждал, что она существовала еще тогда, когда России, по его словам, "не было и в помине".

По словам парламентария, Зеленскому следовало бы задуматься о том, как спасать современную Украину, которую, как считает Шеремет, он сам разрушил, а не распространять псевдоисторические версии о ее происхождении и правопреемственности.

Ранее председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов назвал псевдоисторической версией и "побрехеньками" слова Зеленского о том, что Украина появилась раньше России.