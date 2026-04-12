Москва12 апр Вести.Путешественник Федор Конюхов назвал президента России Владимира Путина романтиком и мечтателем.

Заявление об этом он сделал, когда выступал на сессии «География путешествий» открытого лектория «Создавая будущее: география» в Национальном центре «Россия».

Президент — а он романтик, президент — а он мечтатель. Это хорошо заметно. Он говорил о важности возвращения русских имен на мировую карту, чтобы мы помнили и знали, что именно наши исследователи совершали эти открытия сказа путешественник и член Русского географического общества Федор Конюхов

Конюхов оценил вклад президента в развитие географии, которая при его правлении стала играть особую роль в понимании нашего места в мире.

Путешественник также рассказал про свою работу в рамках международного проекта, в котором принимают участие 30 стран, включая Россию, Китай и Испанию. Конюхов уже нескольких лет изучает микропластик в Антарктиде и проводит другие исследования в области экологии.

Ранее стало известно, что путешественник Конюхов собрал более 100 кг пластика, выбрасываемого океаном, на острове Смоленск в Антарктиде.