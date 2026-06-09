Корабль ВМС Эстонии получил повреждения во время ремонта на заводе Эстонский военный корабль получил повреждения на судоремонтном заводе

Москва9 июн Вести.Корабль ВМС Эстонии EML Raju получил повреждения на судоремонтном заводе, где он проходил плановый ремонт. Об этом пишет газета Postimees со ссылкой на менеджера эстонского государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Марека Мардо.

По его словам, судно было повреждено в результате неудачного подъема из воды.

Принадлежащий ВМС Эстонии патрульный корабль EML Raju получил повреждения на Пярнуском судоремонтном заводе отмечается в публикации

Подчеркивается, что в результате инцидента повреждения получили гребные винты.

4 июня сообщалось, что в эстонской Нарве процветает бизнес по торговле местами в очереди на прохождение границы с Россией. Уточнялось, что стоимость подобной услуги доходит до 160 евро.