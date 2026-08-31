Корабли Северного флота во главе с "Иваном Папаниным" вышли в дальний поход

Корабли Северного флота вышли в дальний поход по Северному Ледовитому океану Корабли Северного флота во главе с "Иваном Папаниным" вышли в дальний поход

Москва31 авг Вести.Отряд кораблей Северного флота во главе с патрульным кораблем ледового класса "Иван Папанин" вышел в дальний поход по морям Северного Ледовитого океана. Об этом 31 августа сообщило Министерство обороны РФ.

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева покинул рейд города Североморска и вышел в дальний поход по морям Северного Ледовитого океана говорится в сообщении на сайте Минобороны России

В состав отряда вошли патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин", большой десантный корабль "Кондопога", спасательное буксирное судно "Памир", а также морской танкер "Сергей Осипов".

Экипажи кораблей и судов отряда готовы к выполнению поставленных задач, отметил начальник походного штаба отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота капитан 2-го ранга Александр Зиновьев.

Во время похода планируется отработка мероприятий, среди которых обеспечение безопасности судоходства по Северному морскому пути.

Экипажи боевых кораблей и судов перед походом прошли полный комплекс подготовки, подчеркнули в Минобороны РФ. Там также пояснили, что они выполнили задачи в Баренцевом море в соответствии с курсом боевой подготовки надводных кораблей и судов ВМФ России.