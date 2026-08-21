Москва21 авг Вести.Корабли Северного флота завершили подготовку к дальнему арктическому походу, который направлен на обеспечение защиты интересов России в Арктике. Об этом сообщила пресс-служба флота, передает ТАСС. Такие походы проводятся с целью обеспечения безопасности морского судоходства и морской экономической деятельности России в Арктике.

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева завершил подготовку к дальнему походу по морям Северного Ледовитого океана говорится в сообщении

В пресс-службе уточнили, что в составе отряда вошли патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин", большой десантный корабль "Кондопога", а также спасательное буксирное судно "Памир" и морской танкер "Сергей Осипов".

Как отмечается, экипажи отработали сложные маневры: пополнения запасов в море, приему различных грузов, в том числе и жидких, на ходу от танкера. А также моряки прошли специальную подготовку и знают, как действовать в различных нештатных ситуациях.