Корабли Северного флота впервые в истории ВМФ РФ прошли проливом Шокальского Корабли Северного флота выполнили исторический проход через пролив Шокальского

Москва29 сен Вести.Отряд кораблей Северного флота (СФ) впервые в истории Военно-морского флота (ВМФ) России преодолел пролив Шокальского и вышел в Карское море, сообщили в пресс-службе флота.

Отрядом командовал заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев.

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота … впервые в истории Военно-морского флота России прошел проливом Шокальского, который отделяет остров Октябрьской Революции от острова Большевик архипелага Северная Земля и вошел в акваторию Карского моря приводит ТАСС сообщение пресс-службы СФ

Во время прохождения пролива на кораблях для повышения боевой готовности объявили учебную тревогу.

С патрульного корабля ледового класса "Иван Папанин" подняли вертолет Ка-29, который провел ледовую разведку по маршруту.

Помимо "Ивана Папанина", в состав отряда входят большой десантный корабль "Кондопога", спасательное буксирное судно "Памир" и морской танкер "Сергей Осипов". Цель похода — обеспечение безопасности морского судоходства и морской экономической деятельности России в Арктике.

Прохождение пролива проходило в сложной ледовой обстановке, добавили в пресс-службе флота. Несмотря на эти сложности, экипажи обеспечили навигационную безопасность, маневрируя переменными курсами и скоростью для безопасного расхождения с айсбергами.

В ходе прохождения пролива североморцы оценили пригодность нового района плавания для действий кораблей Военно-морского флота России заключили в пресс-службе флота.

Ранее стало известно, что российские ученые открыли в Арктике 15 новых островов.