Москва29 сенВести.Отряд кораблей Северного флота (СФ) впервые в истории Военно-морского флота (ВМФ) России преодолел пролив Шокальского и вышел в Карское море, сообщили в пресс-службе флота.
Отрядом командовал заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев.
Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота … впервые в истории Военно-морского флота России прошел проливом Шокальского, который отделяет остров Октябрьской Революции от острова Большевик архипелага Северная Земля и вошел в акваторию Карского моряприводит ТАСС сообщение пресс-службы СФ
Во время прохождения пролива на кораблях для повышения боевой готовности объявили учебную тревогу.
С патрульного корабля ледового класса "Иван Папанин" подняли вертолет Ка-29, который провел ледовую разведку по маршруту.
Помимо "Ивана Папанина", в состав отряда входят большой десантный корабль "Кондопога", спасательное буксирное судно "Памир" и морской танкер "Сергей Осипов". Цель похода — обеспечение безопасности морского судоходства и морской экономической деятельности России в Арктике.
Прохождение пролива проходило в сложной ледовой обстановке, добавили в пресс-службе флота. Несмотря на эти сложности, экипажи обеспечили навигационную безопасность, маневрируя переменными курсами и скоростью для безопасного расхождения с айсбергами.
В ходе прохождения пролива североморцы оценили пригодность нового района плавания для действий кораблей Военно-морского флота России заключили в пресс-службе флота.
Ранее стало известно, что российские ученые открыли в Арктике 15 новых островов.