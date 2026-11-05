Москва5 нояВести.Громкие звуки военных учений НАТО в Латвии спровоцировали сильный стресс и панику у коров на ферме. Об этом сообщила организация зоозащитников Zootēka.
В беседе с организацией один из фермеров рассказал, что коровы находились в вольерах, когда начали раздаваться громкие звуки. Животные испугались и начали перепрыгивать через ограждение. Некоторые из них упали, другие свалились сверху.
После военных учений Namejs из-за сильного стресса и паники на одной из ферм коровы получили травмы, одна находится в критическом состояниизаявила Zootēka в своих соцсетях
Зоозащитники выразили надежду, что латвийские вооруженные силы дадут оценку этому инциденту.
Ранее посольство РФ в Германии указало на "зашкаливающую" работу разведки НАТО у границ России в последние годы.