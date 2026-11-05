Коровы пострадали на ферме в Латвии из-за военных учений НАТО Zootēka: коровы пострадали на ферме из-за военных учений НАТО в Латвии

Москва5 ноя Вести.Громкие звуки военных учений НАТО в Латвии спровоцировали сильный стресс и панику у коров на ферме. Об этом сообщила организация зоозащитников Zootēka.

В беседе с организацией один из фермеров рассказал, что коровы находились в вольерах, когда начали раздаваться громкие звуки. Животные испугались и начали перепрыгивать через ограждение. Некоторые из них упали, другие свалились сверху.

После военных учений Namejs из-за сильного стресса и паники на одной из ферм коровы получили травмы, одна находится в критическом состоянии заявила Zootēka в своих соцсетях

Зоозащитники выразили надежду, что латвийские вооруженные силы дадут оценку этому инциденту.

Ранее посольство РФ в Германии указало на "зашкаливающую" работу разведки НАТО у границ России в последние годы.