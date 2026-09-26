В Минобороны Италии заявили о ранении военных на учениях НАТО в Латвии

Военные Италии получили ранения на учениях НАТО в Латвии В Минобороны Италии заявили о ранении военных на учениях НАТО в Латвии

Москва26 сен Вести.Четыре итальянских военнослужащих пострадали во время учений в Латвии после того, как их автомобиль был обстрелян сослуживцами. Об этом сообщило Министерство обороны Италии.

Выстрелы из неавтоматического огнестрельного оружия, установленного на одной из машин, попали в другую машину с военнослужащими на полигоне Адажи.

Четверо военнослужащих были немедленно эвакуированы и доставлены в медицинское учреждение в Риге говорится в сообщении ведомства в соцсети X

Подчеркивается, что один из пострадавших находится в "более тяжелом состоянии", однако жизни ни одного из военных ничего не угрожает. Детали инцидента, как отмечается, уточняются.

В ноябре 2025 года в другой прибалтийской республике – Литве – тяжелое ранение получил бельгийский военнослужащий во время минометных учений. Маневры также проходили в рамках миссии НАТО Forward Land Forces.