Москва19 ноя Вести.Число участников Международного культурно-образовательного проекта "Поезд Памяти" в 2026 году достигло 1000 человек. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.

В этом году проект был приурочен к 85-летию начала Великой Отечественной войны.

"С учетом результатов этого года, нас уже тысяча. Меняется состав участников: это были Россия и Беларусь в первый раз. Это были страны Евразийского экономического союза во второй, это были страны СНГ в третий раз. Это были все бывшие 15 союзных республик тогдашнего Советского Союза в четвертый раз. Ну и в пятый раз те же самые участники плюс три страны антигитлеровской коалиции – США, Великобритания и Франция сообщил Косачев

Ранее Косачев заявил, что проект "Поезд Памяти" переворачивает души, сердца и сознание участников.