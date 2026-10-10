Москва10 окт Вести.Новый председатель Межпарламентского союза (МПС) Милтон Дик может повторить опыт своего предшественника из Группы 12+ Дуарте Пашеку. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Он напомнил о негативном историческом опыте, который был в истории организации.

У нас был очень неудачный опыт председателя в Межпарламентском союзе господина Дуарте Пашеку, … который все три года откровенно работал в интересах собственной Группы 12+, а не в интересах всего союза. Последние три года мы имели удовольствие работать с Тулией Эксон, которая представляет африканскую группу, но которая совершенно блестящим образом выстроила свою работу в интересах всего Межпарламентского союза … Посмотрим, как [Милтон Дик] будет свою работу организовывать, но пока у нас есть опасение, что он скорее будет повторять опыт своего предшественника из Группы 12+, нежели чем своей предшественницы из африканской группы